"Nunca manifestamos que no queríamos la vacuna de Pfizer. Fue totalmente innecesario. No sé qué pasó, la Argentina nunca manifestó que no tenía interés por la vacuna de Pfizer. Nunca manifestamos que no teníamos interés. Tenemos toda la documentación. Pedimos en Ginebra explicaciones. Fue un problema del marco legal que no se pudo. Pero nunca, nunca, nunca manifestamos que no queríamos Pfizer", dijo Vizzotti, desmintiendo a Cornejo.

Por su parte, González García fue más duro: "Le compramos y pagamos a Covax 9 millones de vacunas y al día de la fecha entregó 1,9 millones. Es un caradura con lo que está diciendo (Cornejo). El incumplimiento de Covax es para que el gobierno argentino le haga un lío a ellos".

Y añadió, en declaraciones televisivas: "Nosotros le decíamos traeme la que tengas, pero preferentemente traeme la que sea más barata. El incumplimiento fue absoluto".