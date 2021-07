El Frente de Todos oficializó su lista de candidatos este sábado por la tarde en un acto que tuvo lugar en la fábrica Queruclor de la localidad de Garín, en Escobar, que fue encabezado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y la vicepresidenta, Cristina Fernández.

La presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, y el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, fueron confirmados este sábado como primeros postulantes a diputados nacionales del Frente de Todos por la Provincia.

Durante la presentación, Cristina Kirchner intentó responsabilizar por la crisis actual al gobierno anterior. "Háganse cargo cada una de las alianzas políticas que gobernaron el país", inició en referencia a las consecuencias que arrastraron los argentinos de la democracia a hoy.

En su alocución, Fernández recordó la deuda anterior con el FMI, enumeró los resultados de su gestión y destacó que se volvió a esa situación gracias a Cambiemos. "Lo que nos decían que teníamos que hacer durante 12 años ellos lo hicieron en cuatro y así estamos", disparó.

"Esta es la última oportunidad que vamos a tener como país si no encontramos una solución conjunta. Los argentinos no pueden esperar más", sostuvo y agregó: "Los saltitos, las risitas, el marketing, el coaching ya no se cree, y hay que ponerse a debatir en serio cómo sacaremos a la Argentina adelante".

Así quedaron los primeros lugares de la lista de candidatos a diputados nacionales por la Provincia: