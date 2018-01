El Hospital municipal de Santa Teresita contó con un único profesional de guardia para toda la ciudad durante la madrugada de Año Nuevo. El empuje de las enfermeras, ambulancieros y la predisposición de un solo médico clínico fueron los que en la noche del 1 de enero sostuvieron a un sistema de salud en llamas por la falta de personal y el escaso presupuesto. De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Noticia 1, tanto los vecinos que residen en la zona como los turistas que llegaban al nosocomio se encontraban con la sorpresa de que no había médicos para atenderse. A raíz de las serias demoras, a los pacientes les pedían que se fueran a la guardia del Hospital de Mar de Ajó justificando que ahí "no daban a basto".

"Yo no voy a desmentir nada de lo que ocurre adentro del Hospital, no tengo ningún tipo de compromiso con nadie como para no decir lo que en realidad siempre ocurre. Lo cierto es que el Hospital tiene dos a tres médicos de guardia", precisó en declaraciones a La Noticia 1 el Director del Hospital municipal de Santa Teresita, Alfredo García. "Esta no fue la única vez que el Hospital se quedó con un solo médico de guardia. Nosotros somos un Hospital de baja complejidad, eso significa que vivimos haciendo traslados con médicos y con enfermeras al Hospital de Mar de Ajó, nuestro hospital de referencia que esta ubicado en una localidad que tiene la misma cantidad de habitantes que Santa Teresita", explicó el directivo.

García aclaró que "muchas veces en la guardia queda un solo médico porque suele ocurrir que uno o dos médicos se encuentran haciendo traslados, llevando una tomografía o algún paciente. A veces nosotros nos tenemos que hacer cargo de llevar a un paciente a Mar del Plata cuando la complejidad en la zona no es lo suficientemente importante". "Sabemos que a partir del día 30 de diciembre, pasan 3 millones de personas por el Hospital. Te lo dice quien ha hecho 30 años de guardia en La Costa. Sabemos que es difícil, hemos hecho guardias solo en el hospital de San Clemente, solo en el Hospital de Santa Teresita. Es compleja la situación. Nos pasa el agua tengamos lo que tengamos armado, eso es cierto", justificó.

"Lo ideal sería tener más médicos de guardia, pero la complejidad está armada para tener dos o tres médicos", señaló García, quien agregó: "Lo real es que hubo un médico a partir de las 22.00, hasta las 8.00 de la mañana del otro día, eso es cierto. Pero también es cierto que pediatras que hacen solo pediatría se pusieron hacer medicina general, la directora del Hospital que es la que me acompaña, la Dra. Vergara, también vino a dar una mano. Siempre existe la posibilidad de que alguien se enferme y se nos cayó un médico que tenía que venir el 31. Esas cosas pueden ocurrir y lamentablemente es así. Acá todos hacemos un poquito de todo. A mi me toca como director a veces tener que concurrir a la guardia y dar una mano porque a veces no hay nadie".

Un problema de siempre:

El partido de La Costa dispone de dos hospitales de baja compleijidad (Santa Teresita y San Clemente) y uno de referencia (Mar de Ajó). Los casos más complejos son derivados al Hospital de Mar del Plata. Durante el verano no hay refuerzo de personal y el aluvión de turistas provoca que las guardias colapsen. "No es una cuestión que no tengamos intención o que no sepamos como es la temporada. Armamos el plan de atención de la noche del 31 de acuerdo a los recursos que disponemos. Siempre en el verano somos pocos médicos para la cantidad de gente que viene", indicó García. "Estamos coordinados con el Hospital de Mar de Ajó para que vengan a buscar pacientes en caso de que haya casos complejos,como alguna cirujía, un parto o algún infarto. Todas las noches del 31 son complicadas", concluyó.