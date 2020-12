"El tipo que se nutre de chuparle las medias al poder, no puede ser un artista”, aseveró el Indio Solari en una entrevista exclusiva que le dio a Marcelo Figueras en su programa Plegarias Atendidas, que se emite por Radio Provincia.

El músico argentino, fundador del mítico grupo Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, habló de su trayectoria, de política, de este momento singular del mundo asolado por la pandemia y, con la agudeza que lo caracteriza, aseguró: "Creo que el mundo se está yendo al carajo".

En relación a la proliferación del Covid-19, cuestionó con dureza a los que instalan "disparates e ideas alocadas" con el sólo fin de oponerse al gobierno: "Esa gente me preocupa porque es la que ha desobedecido toda consigna médica y científica y las cifras se van al carajo inmediatamente cuando aparecen esas fiestas clandestinas y demás. Esa parte de la sociedad es incomprensible para mí (…) creo que hay mala leche. Ya sabemos entre una marcha y otra la diferencia que hay: unos van cantando con los nenes en los hombros y los otros están diciendo que me muera yo, que se muera Cristina o que se mueran todos los que empiezan con K".

Otra de las cuestiones de este momento histórico que el entrevistado analizó, tiene que ver con la presunta “autoridad” que muchos se arrogan para instalar sus verdades. “Antes una certeza duraba unos años, hoy se fueron al carajo. Todo el mundo tiene una especie de autoridad para discutir, miro los noticieros y no puedo creer, los tipos dicen todo lo que creen ellos y hablan más que el entrevistado y dicen: esto es así (…)"

En relación a las posibilidades que tiene la política para transformar el statu quo, reconoció que el problema de la clase dirigente "es que ven a la rosca como algo básico. Se jactan de tener logros políticos engañando y yendo por atrás, es todo una joda. No hay una política franca que se proponga solucionar esto".

"¿Cuánto dura el liderazgo? Vos sabés que a mi la señora (Cristina) me cae bien, pero a veces temo que corra peligro, porque es la única que dice que si tenés miedo, andá a laburar de otra cosa, andá a laburar a Uber, qué se yo", tiró el cantante.

El músico también cuestionó el hecho de que "ninguno de los grupos que toman el gobierno enjuicia a los demás que hicieron cagadas. Yo pensé que esta gente iba a subir e iba a decir: bueno, señor, venga para acá, pero no, me hace pagar a mi o a vos. Hay que entender que un montón de gente no declara un carajo. Yo paso a ser millonario acá, porque los millonarios no declaran, entonces, me sacan a mi o a vos como siempre".

En otro orden, señaló que "desconfiar de la ciencia rusa es realmente un atrevimiento" y criticó la arrogancia de quienes se adjudican la verdad: "Hay momentos en que no sabés si es un sainete: te despertás y a las 7 de la mañana dicen una cosa, al rato dicen otra, después viene una doctora y explicó algo está todo mal lo que dijo otra y que la vacuna rusa… ¿Alguien preguntó alguna vez de dónde venían otras vacunas que nos pusimos?"

Por último, el Indio habló también de los jóvenes y afirmó: “Ellos son los héroes, pero no tienen acceso a un carajo”. Agregó que “primero hay que hacer la rebelión y después aprender de ella. No se puede ensayar mucho la rebelión y los jóvenes tienen ese deber. Hoy todo el mundo está asustado porque los chicos no leen, porque escriben de otra manera, porque no le dan bola a la cultura, pero ellos saben que la cultura no les va a alcanzar".