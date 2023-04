El intendente de Salto, Ricardo Alessandro, comunicó que donará el 20% de aumento de su salario a una institución de bien público de la comuna llamada “El Hogar del Niño”.

“Este intendente va a cobrar el salario que le corresponde más un aumento del 20%. Este aumento del 20% lo he decidido rechazar. ¿Por qué lo he decidido rechazar? Porque creo que el pueblo de Salto y el pueblo en general están viviendo momentos muy difíciles y ante estos momentos muy difíciles me parece muy obsceno que el intendente cobre con aumento pero si bien este aumento obligatoriamente tengo que recibir este aumento va a ser donado en su integridad al Hogar del Niño”, dijo Ricardo Alessandro.

El j fe comunal aseguró que ya habló con la presidenta del Hogar que funciona desde 1963 para transmitirle esta decisión. Alessandro, expresó que eligió esa institución “porque es una entidad que en este momento está viviendo tiempos muy difíciles.

Quiero hacerles un anuncio muy importante. En el día de la fecha estoy cobrando mi sueldo con un aumento obligatorio determinado por ley por la Carta Orgánica Municipal. He decidido rechazar este aumento y donarlo al Hogar del Niño de Salto. pic.twitter.com/hjm1YZEcFk — Ricardo Alessandro (@CuraAlessandro) April 28, 2023

Qué es el Hogar del Niño

Es una Institución de bien público privada, fundada en 1963, con el objeto de asistir a la infancia desprotegida: vestido, alimentos,