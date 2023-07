El extitular de Osprera y precandidato a diputado nacional en la lista de Milei, Pablo Ansaloni, había dicho en San Pedro que quiere "combatir a la mafia sindical" que asesinaron a su chofer, Mauricio Cordara. Cecilio Salazar acusó a Ansaloni de la "desaparición" de más de 13 mil millones de pesos de la obra social y aseguró que "busca fueros" para evitar la Justicia.

“Estoy compartiendo este espacio porque vengo a combatir a la mafia sindical, los que fueron a buscar mi vida”, dijo Pablo Ansaloni apenas arribó a San Pedro para participar de la visita de Javier Milei, a quien acompaña como precandidato a diputado nacional. Sus palabras resonaron en el despacho del intendente Cecilio Salazar, que quiso responder.

“En cuestiones políticas yo no le contesto a nadie, pero estas cosas no las puedo dejar pasar”, dijo el jefe comunal e histórico dirigente de Uatre/Osprera en diálogo con LaNoticia1.com. “Le quiero contestar porque la obra social nos llevó 30 años con Venegas, Ayala y tantos dirigentes construir, y este muchacho en un año y dos o tres meses hizo una gestión desastrosa”, señaló.

En ese sentido, recordó que tras “muchas denuncias de beneficiarios y prestadores”, la Justicia decidió intervenir Osprera para auditar las cuentas.

“Este muchacho dejó 13 mil millones de pesos de deuda en la obra social, casi cuatro recaudaciones. Y no daba prestaciones. Dónde fue esa plata, no sé, por eso la Justicia lo está investigando. Hasta el fondo de contingencia desapareció”, dijo Salazar.

“Ojalá que la Justicia determine rápidamente”, dijo Salazar sobre el crimen de Mauricio Cordara y señaló: “Hay mucha gente que tiene claro y no puede decirlo, pero se saben las vinculaciones con el delito que tiene este personaje nefasto y neonazi”.

Sobre la disputa por el partido Fe, indicó que aguardan una resolución judicial que permita resolver democráticamente en elecciones internas la conducción del espacio político. “En todos los distritos estamos con Unión por la Patria”, dijo Salazar. El partido nacional, que conduce Ansaloni, selló acuerdo con Milei y La Libertad Avanza. “Para hacerlo, intervino todos los distritos del país, nadie estaba de acuerdo”, aseguró Salazar.

“Casi quiebra la obra social en un año y pico y él es un potentado”, disparó Cecilio Salazar y agregó: “Le contesto porque quiero mucho a mi gremio, tengo sentimientos encontrados, soy del trabajo rural y me duele mucho lo que pasó por culpa de este personaje nefasto, por eso me siento impulsado a responderle, no lo puedo dejar pasar. Él va a ser procesado y se quiere salvar siendo diputado nacional teniendo fueros”.