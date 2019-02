El juez de Casación bonaerense, Víctor Violini, autor del primer voto que absolvió a Carlos Carrascosa en la causa García Belsunce, asesinada en su casa del barrio cerrado Carmel, ubicado en Pilar, el 27 de octubre de 2002, confirmó que será pre-candidato a intendente de La Plata.

"Cada día estoy más cerca de ser candidato, me están convenciendo, cada día me acerco un poco más a la candidatura. Me encantaría ser candidato y estamos cerrando y viendo la posibilidad de que esto se concrete lo antes posible", señaló el magistrado en declaraciones al portal Realpolotik.

"Uno ve la situación actual, de todo el país, y es lamentable. Ve la situación específicamente de La Plata y piensa que lo que necesita el vecino es darle mayor seguridad. Todos me dicen que le meta para adelante con esto porque necesitan gente honesta", agregó Violini durante la entrevista.

Violini remarcó que "yo no busco empleo" y sostuvo: "Si voy como candidato a intendente me tengo que jubilar como juez". En cuanto a su ideología política, el juez resaltó: "Yo soy justicialista, lo he sido toda mi vida. Siempre he bregado y luchado por que tengamos un país justo, con justicia social".

Por último, subrayó que "la gente está muy mal, no hay trabajo, no hay educación, una cosa que yo nunca viví". Y concluyó cuestionando al Gobierno: A Vidal la ha tirado abajo Macri y no creo que gane la Provincia. Ella no lo quiere al presidente en su boleta, porque lo ve perdedor".