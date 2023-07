Este miércoles, el larretismo hizo presencia en La Matanza y los precandidatos a Nación y Provincia recorrieron durante más de 7 horas diferentes barrios del distrito. Con el foco puesto en la seguridad, dialogaron con los vecinos, bajo el lema: "Si Cambiamos La Matanza Cambia El País".

Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli visitaron los barrios de Ramos Mejía, Laferrere, Virrey del Pino y La Tablada, acompañados por los precandidatos a intendentes matanceros, Héctor "Toty" Flores y Josefina Mendoza, el postulante a diputado nacional, Miguel Ángel Pichetto y el segundo en la fórmula provincial, Gustavo Posse.

“La sociedad no aguanta más vivir de esta manera. Tiene miedo a toda hora y en todo momento, en todo lugar. Es hora de cambiar esto”, aseguró Santilli. En tanto que, el jefe de Gobierno porteño aseguró: “Vamos a ganar porque los matanceros no aguantan más promesas que no se cumplen”.

“No aguantan más la falta de agua y promesas y promesas que no pasan y, por eso, estoy convencido de que se van a animar a cambiar”, sostuvo Larreta, al tiempo que agregó: “Nuestra convicción es que podemos vivir mejor en La Matanza”, y destacó el valor y la experiencia de Toty Flores en el territorio, para desempeñarse como futuro intendente.

Por su parte, Santilli agregó: “La Argentina empezó un proceso de cambio muy importante. Te lo muestra San Luis, después de 40 años”. Y en el plano local refirió: “Te lo muestra haberle ganado en Ituzaingó a Descalzo, después de 28 años. Haber ganado Tigre, que nunca había sucedido. Haber perdido por la menor distancia en el 2021 en La Matanza y en Avellaneda”.

“Piden seguridad, trabajo y futuro para sus hijos, que significa una educación de calidad y que puedan tener los 180 días de clases en la provincia. Eso significa también que haya luz, que haya gas en las escuelas, estufas en invierno y ventiladores en verano”, expresó el precandidato a la gobernación de la Provincia.

Sobre el plan de seguridad, puntualizó: “Primero, tener la decisión política de enfrentar al delincuente, al delito, al narcotráfico, en dos dimensiones. Una es la del narcotráfico y ahí hay que ir con los cuerpos de élite de la fuerza de seguridad más la justicia. Y después, con el narcomenudeo, que es el que avanza en tu barrio, hay que poner a toda la Policía en la calle y respaldarla”.

El precandidato a la intendencia, “Toty” Flores, dijo que “hay una sensación de hartazgo con lo que pasa, no quieren vivir más así”, y habló de la posibilidad de “un cambio certero y duradero con Horacio en la Presidencia y Diego en la gobernación de la provincia”.

Durante su recorrida, los precandidatos amarillos almorzaron con los choferes en el barrio Luján y recorrieron el Centro de Trasbordo Metrobus La Matanza. Durante estas actividades estuvo también el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, y la precandidata a intendente de La Matanza de UCR Evoluciona, Josefina Mendoza.

"Estamos seguros que La Matanza puede cambiar. Necesitamos un gobierno que se encargue de la seguridad, educación y salud. Y sabemos que con el Colo Santilli en la provincia y Horacio en la Nación vamos a poder llevar adelante un gobierno local que tenga el respaldo necesario y la voluntad política de llevar esa agenda adelante. Un gobierno que le haga la vida más fácil a la gente y no que se la complique ", aseguró Mendoza.