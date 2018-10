"Yo tengo la sensación de que íntimamente al Gobierno le conviene más no tener presupuesto que tenerlo, y por eso es que tensiona y cuando uno le plantea alternativas entra en algunas encerronas", dijo el titular del Bloque Justicialista en Diputados, Pablo Kosiner.

"Si no tenés Presupuesto tenés que ir a golpearle la puerta todos los días al Ministro de Economía y pedirle la plata", agregó el legislador en declaraciones radiales.

"A mí me preocupa algo que no se habla: qué pasa si Argentina no tiene Presupuesto. Es un cheque en blanco al Gobierno", sostuvo.

El proyecto será tratado este miércoles 24 en la Cámara de Diputados, y el oficialismo cuenta manera ajustada con los votos, ya que el kirchnerismo, el massismo y la izquierda se opondrán.