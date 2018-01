"No creo que Sergio Massa vaya a Ezeiza o Marcos Paz de visita", señaló Rubén Eslaiman, titular del bloque de diputados bonaerenses del Frente Renovador, en alusión a los dos penales que alojan a la mayoría de los ex funcionarios kirchneristas detenidos. "Al pasado nunca más", destacó el legislador mediante la red social Twitter, destacando la postura del tigrense de no avanzar en una alianza con Unidad Ciudadana.

Luego, quien salió a clausurar también la unidad fue Graciela Camaño , jefa del bloque de diputados nacionales del Frente UNA: "Muchos en el Frente Renovador creemos que las necesidades de los argentinos no pasan por las reuniones de los políticos. Conmigo no cuenten", resaltó.

Gustavo Menéndez, titular del PJ bonaerense, había dicho que la reunión entre Massa y Cristina o Máximo Kirchner "en algún momento se va a dar y es necesario que se dé".