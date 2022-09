El Grand Master del APT Pádel Tour continua disputándose en Polideportivo "Islas Malvinas de Mar del Plata. Los primeros del ranking mundial, Franco del Bianco y Maximiliano Arce buscan otro título.

Resultados de octavos de final

La pareja número 1 del ranking APT, Franco Dal Bianco y Maximiliano Arce, derrotaron a Facundo López y Joaquín Gaitán, por 6-2 y 7-6.

El marplatense Facundo Domínguez y Maximiliano Sánchez Blasco (Daireux) quedaron eliminados tras caer ante el neuquino Adrián Allemandi y el porteño Leonel “Tolito” Aguirre, por 6-1 y 7-5.

Rodrigo Santellán-Fabricio Peirón le ganaron a Andrés Britos (Bolivar, N° 6 APT) y a Juan Restivo (La Plata, N° 13 APT) por 6-3 y 7-5.

El portugués Miguel Oliveira (N° 15 APT) y Alex Chozas (Hurlingham, N° 17 APT) superaron a Pablo Egea-Juan Pablo Dip, por 6-3, 4-6 y 6-1.

Los españoles José Luis González y Antonio Luque le ganaron a los paraguayos Pablo Castañeyra y Martín Abud, por 6-3 y 6-0.

El uruguayo Diego Ramos y Agustín Torre (Olavarría), le ganaron a Amílcar Bejarano y Matías Almada, por 6-3 y 6-3.

El brasileño Julio Julianoti y el chaqueño Yain Melgratti derrotaron a los portugueses Miguel y Nuno Deus por 6-4, 4-6 y 7-6.

La programación del viernes para los cuartos de final:

A las 14.30, Chozas-Oliveira vs Santellán-Peirón; a las 16, Julianoti-Melgratti vs. vencedor de Del Moral-Frugoni/Chiostri-Alfonso; a las 17.30, González-Luque vs. Allemandi-Aguirre; a las 19, Ramos-Torre vs. Dal Bianco-Arce.