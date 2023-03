Mientras el kirchnerismo se prepara para recibir a Cristina en Avellaneda bajo la consigna “Luche y Vuelve”, la oposición convoca a movilizar este sábado en el Obelisco tras la alocución de la vicepresidenta en el marco de los alegatos por la Causa Vialidad.

Desde Río Negro, la expresidenta cargó contra el “partido judicial” y expresó que "lo que estamos viendo, una oposición aliada con el Poder Judicial, refleja que no estamos ante un estado democrático constitucional".

En contrapartida, dirigentes de Juntos por el Cambio convocan “Todos al Obelisco”, a partir de las 16 horas de este sábado "en defensa de la República y la Justicia".

El presidente de la Coalición Cívica ARI y diputado Nacional, Maximiliano Ferraro, expresó que "estamos es ante una Vicepresidenta condenada por delitos de corrupción, que está destinando todo su mandato exclusivamente a intentar limpiar sus causas judiciales, atacando a la Justicia y violando la división de poderes".

Su compañera de bancada, Marcela Campagnoli, amplió la convocatoria a que se lleve a cabo "también en todas las plazas de todos los pueblos y ciudades del interior".

En cuanto al acto del kirchnerismo en Avellaneda, la diputada ironizó: “ 'Luche y Vuelve' a donde? Si está. Si es. Si lo puso. Vamos muchachos no humillen al militante K diciéndole algo que saben que no es. La condenada, maneja con la Cámpora todas las Cajas$$$, cobra millonadas y se victimiza. Pero está, no se fue aún. No llores, no vuelve".

Y desde La Matanza, también se subieron al #11M, a través del concejal de Juntos, Toty Flores, quién expresó: "Juntos, a las 16 hs en el Obelisco o decimos BASTA al avasallamiento de la República y sus instituciones".

"Luche y Vuelve"

El encuentro kirchnerista se llevará a cabo en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), en Avellaneda, con la consigna impulsada por el conglomerado de organizaciones políticas, sociales y sindicales que se encolumnan detrás de la figura de la expresidenta.

Está programado que el evento arranque a las 16 con las actividades, entre las que habrá comisiones de debate sobre la situación política, con la finalidad de elaborar un documento. Se espera que Cristina Fernández tome la palabra promediando las 19 horas.