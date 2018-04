En el marco de su exposición ante la Comisión bicameral, el ministro Caputo afirmó, ante las recriminaciones de parte de la oposición de querer beneficiarse con la función pública, que si hubiera "querido" hacerlo se hubiera "quedado en el sector privado".

Por otro lado aseguró que no tiene "nada que ver" con la sociedad offshore Noctua aunque señaló que "el tema de las offshore no es delito" y que es "una práctica común". También aclaró que es "un buen ejemplo" que no se haya beneficiado de las operaciones con "Dólar futuro".

En otro orden indicó que la deuda externa se encuentra "en torno al 30% del PBI" y que "el financiamiento es el reflejo del déficit, por lo que el ritmo al que va a subir la deuda es igual al ritmo al que baja el déficit". Destacó que el país se está "financiando a las tasas más bajas de su historia" y que "el promedio de 2017 fue de 4,15%", mientras que "en los 90 era del 11 o 12%".

Sobre el mediodía un cruce con una diputada de Unidad Ciudadana, Gabriela Cerruti, a raíz de un papel con el escrito "Mis hijas tienen 11 y 13 años. No seas tan mala" generó un revuelo en el marco de una sesión poco ordenada, según las crónicas parlamentarias, que obligó a levantar la sesión cuando aun quedaban legisladores por exponer. El papel se lo habría enviado a raíz de un comentario en voz baja que Cerruti habría realizado.