El anuncio de la fórmula presidencial Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner en vista a las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO) tuvo sus repercusiones en distintos puntos de la provincia. Desde el municipio de Tres Arroyos, el Partido Justicialista expresó su apoyo al binomio que buscará ser protagonista en las elecciones de octubre.

A través de un comunicado firmado por Adriana Guerrero, presidenta del espacio local, destacó las precandidaturas como parte “de la construcción de un frente patriótico nacional y popular que logre encausar el destino de nuestro pueblo”.

En declaraciones al portal local Diario 3, la edil justicialista Tatiana Lescano destacó el nombramiento del ex jefe de gabinete. “En una apuesta a la unidad, Cristina candidata a presidenta era un tema a revisar. Que no encabece es un gran acto de humildad y demostración para los dirigentes de que no hay que poner el eje en las personas sino en las necesidades de la gente: hay que encontrar la forma de volver a tener un proyecto de país”, precisó.

En tanto, su par Martín Garrido resaltó que la dupla de justicialismo “es el camino que se viene dando en todas las provincias y distritos”. “Nosotros creemos que los tiempos son cortos y no hay que apurarlos. Trabajamos con el 80% del arco peronista y también progresista y el 20% que falta deberán madurar algunas cuestiones”, subrayó.