El presidente Alberto Fernández encabezó la reapertura de la Fábrica Militar de Pólvora y Explosivos (FANAZUL) en Azul, la cual había sido cerrada por la administración de Cambiemos.

La planta había sido cerrada en 2017 con más de 200 trabajadores despedidos. “Hoy veo sellado un objetivo que nos fijamos el primer día de Gobierno y que estamos efectivamente cumpliendo”, destacó el mandatario uqien estuvo junto con el ministro de Defensa, Jorge Taiana, el presidente de Fabricaciones Militares Sociedad del Estado (FMSE), Iván Durigón, el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación y exministro de Defensa, Agustín Rossi, y la jefa de Producción de FANAZUL, Eugenia Giuliudori.

Fernández sostuvo que FANAZUL “fue una empresa muy importante que el gobierno que me precedió entendió que no hacía falta que existiera”, y remarcó que “fue parte de una política generalizada que cerró muchas industrias, convencidos de que la Argentina no es un país llamado a industrializarse, sino que, decían entonces, podía ser el supermercado del mundo”.

En contraste, señaló “una de las primeras cosas que me plantearon Rossi y Taiana fue la importancia estratégica que significaba volver a ser capaces de producir explosivos, en una lógica de política de defensa nacional”.

La fábrica fue inaugurada en 1946, y desde el año 1988 integraba el potencial industrial de la dirección general de Fabricaciones Militares. A lo largo de su historia, dedicó su producción a la elaboración de trinitrotolueno (TNT), dinitrotolueno (DNT) y otros derivados de la nitración del Tolueno, explosivos gelatinosos, agentes de voladura, explosivos pulverulentos, emulsiones, boosters y carga de proyectiles para las Fuerzas Armadas.

En sus 76 años llegó a ser la única productora de TNT de América del Sur y planta de carga de proyectiles de mediano y alto calibre, mientras producía para la industria civil nitrocelulosas para pinturas, gelamones y varios productos para la minería.

Antes de su cierre, FANAZUL contaba con cinco plantas productivas en funcionamiento y ofrecía servicios de destrucción de materiales explosivos para la industria petrolera, el Poder Judicial y el Ministerio de Defensa.

En 2020, el Gobierno actual inició el proceso de recuperación y puesta en valor de la fábrica, y promovió que Fabricaciones Militares reoriente su estrategia productiva y comercial para convertirse en un proveedor de productos de alta calidad destinados a las Fuerzas Armadas, organismos de seguridad, policías provinciales y sector privado.

Hoy FANAZUL se encuentra en plena expansión en el mercado regional y con un importante plan de desarrollo de sus líneas productivas, lo cual ha permitido que su nómina de trabajadores ya sea de 118 personas.

La reactivación de la fábrica ha requerido hasta el momento una inversión de más de USD 5 millones, y se tiene previsto invertir USD 1,5 millones adicionales. En total, durante el período 2020-2023, el Gobierno nacional destinará USD 6,5 millones para adquirir compresores de aire, grupos electrógenos de última generación, autoelevadores, tanques para recepción de ácidos, herramientas mecanizadas, materiales para el combate de incendios y sistemas de refrigeración de amoníaco.

Respecto a la infraestructura edilicia se refaccionaron edificios principales como el de la administración, Sistemas de Planificación Avanzada (APS en sus siglas en inglés), la planta de Nitroglicerina y Mastermix, oficinas internas, talleres, vigilancia y automotores, entre otros puntos.

Además de la reapertura de FANAZUL, se han aprobado otros proyectos estratégicos que impulsarán las próximas actividades productivas de la fábrica, como la reactivación de la planta de nitroglicerina y Mastermix, la reactivación del servicio destrucción de explosivos y desmilitarización. Cabe destacar que la producción de Mastermix, explosivos utilizados en la minería, es especialmente relevante, ya que permitirá fabricar productos semielaborados y elaborados destinados a la exportación, lo que generará empleo y generará el ingreso de divisas al país.