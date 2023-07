La dirigente radical Elisa Quartucci quería competir en interna por la intendencia de Bahia Blanca contra Andrés de Leo (candidato a Larreta – Santilli) y Nidia Moirano (candidata de Bullrich – Grindetti) pero no va a poder ser.

“Lamentablemente después dentro de Juntos se desataron presiones muy fuertes, algunas desde los más altos niveles de la Coalición Cívica en acuerdo con el Pro de Santilli, y lograron que el radicalismo quede afuera", dijo Quartucci

Quartucci aseguró que no la dejaron competir ni con boleta corta. Además, aseveró que le ofrecieron un cargo en la nómina de concejales de Andrés de Leo pero no acepto: "Nosotros no nos vendemos por un carguito”.

De todas formas, anticipó que no ira a la justicia ni realizará ningún reclamo.