Un momento de tensión se vivió este martes en los estudios de radio La Red AM910 durante una entrevista a la precandidata a presidenta por Nuevo Más. Todo ocurrió en el programa del conductor Facundo Pastor cuando la dirigente, que en su Instagram se autodefine como "anticapitalista", reveló su curiosa visión sobre las pymes en Argentina, con sentencias que despertaron una acalorada reacción del periodista Ramón Indart.

"Al quiosquero, ¿sabés qué? Subsidio del Estado", fue el disparador de Castañeira que desató un fuerte debate al aire. "¿Qué?", respondieron sorprendidos los conductores del programa Pastor 910. "Que las empresas se paguen solas sus cuentas y el Estado utilice el dinero para vos, Rubén, Raúl, Mabel, si tenés un kiosco en tu casa", continuó la activista de la Izquierda al explicar el rol que tendría el Estado si ella fuera presidenta.

Luego llegó el punto más alto en la discusión. "Hay un montón que dicen: 'yo soy una pyme' y tiene 100 empleados. Dale, papu, si tenés 100 empleados vos tenés una cuenta en Delaware", señaló Castañeira haciendo referencia a uno de los denominados paraísos fiscales de Estados Unidos. Fue ahí cuando en la radio salieron al cruce: "Pero, pará, ¿para vos que una pyme tenga 100 empleados significa tener una cuenta en Delaware?".

"Pará, Manuela, Yo vengo de una familia que tiene una pyme y se fundió dos veces", indicó Facundo Pastor, mientras que Ramón Indart se mostró irritado por la particular visión de Castañeira: "Manuela, supongo que si vos ves un tipo que le da laburo a 100 personas lo aplaudís, ¿no? Frente a la respueta dubitativa de la entrevistada, el panelista no ocultó su fastidio: "No lo puedo creer", dijo ante los micrófonos.

¿Vos viste lo difícil que es dar laburo en este país también? La empresa que tiene 40 o 100 empleados, es la que paga y sostiene tu sueldo", le dijo Indart a Castañeira, quien queriendo salir del paso, respondió: "Yo trabajo para una universidad". A lo que el periodista contraatacó: "Pero esa universidad es pública. ¿De dónde creés que sale la plata? ¡Por Dios!", agregó ya un ofuscado Ramón, quien no ocultó su disgusto.

"Vos pensá un tipo que tiene 30 empleados y está escuchando esto de una candidata a presidenta. No lo debe poder creer. ¿Vos sabés lo que es pagar un sueldo? te juro que no lo puedo creer", conitnuó el panelista. Luego de quedar acorralada, la socióloga de la UBA optó por chicanear a los entrevistadores: "Estás nervioso Ramón. ¿Qué te pasa? No te indignes, hablemos en serio", lanzó la dirigente de la Izquierda.

En Argentina hay 600.000 mil pequeñas y medianas empresas (pymes que tienen hasta 500 empleados), que representan el 99% del tejido empresarial y generan el 70% del empleo formal. Actualmente el sector atraviesa una grave crisis debido a la fuerte presión fiscal, una de las más altas del mundo: Según informó el periodista Antonio Laje, sobre ellas recaen 148 impuestos (45 nacionales, 25 provinciales y 78 municipales).

Manuela Castañeira nació el 22 de noviembre de 1984. Tiene 38 años y es Socióloga, egresada de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Actualmente trabaja como no docente en la Universidad Nacional de San Martín (UNSaM). En las elecciones del 2021 fue la única mujer de la izquierda cabeza de lista en la Provincia de Buenos Aires, cuando se presentó como precandidata a Diputada Nacional por el Nuevo MAS.