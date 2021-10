[Información en desarrollo]

En el marco del reinicio de la campaña de cara a las elecciones generales, Diego Santili convocó a un acto en la Primera Sección Electoral en el distrito de Tigre.

Apoyándose en la victoria en las PASO hizo hincapié en el cansancio de la gente, “pasaron cuatros semanas de las PASO donde los Argentinos dijeron basta. Nos cansamos de que no nos alcance la plata, de no tener laburo, de los problemas de la inseguridad. Basta de seguir discutiendo si los chicos tienen o no que ir a la escuela"

Sobre el trabajo subrayó que los “los bonaerneses me plantean que nos les alcanza con la changa” y enfatizó sobre encarcelar a quienes delinquen: :"La gente tiene que estar libre y los delincuentes presos. Tenemos que sacar todos los policias a la calle”