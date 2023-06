El intendente de Florentino Ameghino, Nahuel Mittelbach, (UCR-Juntos por el Cambio) anunció en un video que se postulará para continuar al frente de la comuna de la cuarta sección electoral.

"Soy candidato a intendente, primero, porque amo este lugar. Yo nací y me crié acá. A mi Ameghino me dio todo, me dio educación, diversión, amigos, desafíos, eso que llamamos un lugar en el mundo. A los 18 años me fui a estudiar, elegí volver, por ahí sin imaginar que, a los 28 años, me iba a encontrar con semejante desafío", aseguró en la pieza que difundió a través de sus redes sociales.

El joven abogado de 28 años desde octubre de 2022, se hizo cargo en forma interina de la jefatura comunal ante el anuncio del intendente Calixto Tellechea de tomarse licencia por razones de salud. A partir de la renuncia en forma definitiva de Tellechea en junio de 2023, se convierte en intendente.

Mittelbach había sido electo primer concejal en 2019, y antes fue secretario de Gobierno y Hacienda. "Soy candidato a intendente porque quiero representar a cientos y cientos de ameghinenses que creen en los valores de la honestidad, del trabajo y del esfuerzo y en todos esos valores que nos hicieron grandes como comunidad", agregó.

"Quiero representar también aquellos que me acompañaron como a los que no, porque me niego a vivir para siempre en un lugar donde la grieta tenga mucho más lugar que los puentes. Y estoy acá para ofrecer mis ganas, entusiasmo, y esfuerzo para que entre todos los vecinos de Ameghino, Blaquier y Porvenir podamos hacer de este distrito un lugar mejor. Y si hay algo que no me perdonaría es no haberlo intentado así que acá estoy para intentarlo, y hacia allá vamos", finalizó.