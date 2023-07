La contienda se dirimió rápidamente, ya que a las 21.00 el Gobernador de San Juan, Sergio Uñac, reconoció la victoria de la coalición opositora Unidos por San Juan.

"Siendo las 21.00 y, de acuerdo a nuestros cómputos, vengo a reconocer el triunfo de Juntos por el Cambio en San Juan. Hemos tenido una comunicación con Marcelo Orrego, lo he felicitado, he quedado a disposición para realizar la transición", sostuvo el mandatario que debió declinar su postulación tras una medida de la Corte Suprema.

Por el otro lado, todo fue festejo. "Una gran felicitación a todos los sanjuaninos que se animaron a cambiar y a Marcelo Orrego que es un ejemplo de trabajo, un tipo que labura y recorrió la provincia", aseveró el jefe de Gobierno porteño y precandidato a Presidente por Juntos por el Cambio Horacio Rodríguez Larreta.

Y añadió: "Sé que él se preparó para eso y va a llevar un cambio profundo en San Juan. Vamos a trabajar juntos en el gobierno nacional. San Juan va a ser uno de los motores de la recuperación de Argentina".

El alcalde de la Capital se encuentra en San Juan junto a Martín Lousteau y José Luis Espert.

Por su parte, el Gobernador electo señaló: "Sabemos que no nos han regalado la confianza, nos la prestaron. Les digo que aquellos que no han estado de nuestra propuesta, sepan que este gobernador va a trabajar absolutamente con todos, sin distinción de ideología política. He venido a la política a trabajar, cumplir y hacer. Quiero felicitar también a Rubén Uñac y a José Luis Gioja, a quienes respeto. Se merecen un aplauso".

También el Presidente Alberto Fernández felicitó a Orrego: "Saludo al Gobernador electo de San Juan, Marcelo Orrego. Tiene por delante el desafío de trabajar para garantizar el crecimiento y el desarrollo de la provincia. Confío en que así lo hará", dijo el mandatario en redes sociales.