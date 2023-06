Los argentinos que están obligados a votar pero no lo hacen deben pagar una multa o, en caso contrario, pueden recibir sanciones como la imposibilidad de tramitar el pasaporte. La multa es de entre $ 50 y $ 500 y puede abonarse por medios electrónicos. Sobre este punto, los especialistas aseguraron a Chequeado que “existe la idea de que no hay consecuencias por no ir votar” ya que el monto a pagar es “excesivamente bajo” y el trámite “es simple”.