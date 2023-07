La precandidata a diputada nacional de Hacemos por Nuestro País, Hilda "Chiche" González de Duhalde, estuvo en Tandil, donde aseguró que son "la única oferta peronista electoral hoy" en referencia al espacio de Juan Schiaretti y Florencio Randazzo.

"Creo que Juan Schiaretti tiene entre sus proyectos recuperar el peronismo y que se animen, porque sé que, íntimamente, hay muchos dirigentes que están en sus casas, o están en espacios de poder, que tienen su corazón peronista de verdad, pero actúan como veletas, no sé por qué causa. No se atreven a decir de verdad, lo que piensan", dijo. En ese sentido evaluó que "el kirchnerismo y el camporismo no son el justicialismo".

Las declaraciones fueron en el marco de una conferencia de prensa ofrecida en el Hotel Libertador, previo a una reunión con dirigentes y militantes de toda la zona, y junto a la precandidata a diputada nacional, Andrea Almenta, dirigente de Tandil.

En su caso, señaló: "creo ser una mujer que ha tenido mucha experiencia de gestión en los años que me ha tocado, creo no haberlo hecho mal, porque por lo menos siento el reconocimiento de la gente y he tenido mucha experiencia legislativa al haber tenido la oportunidad de ser diputada y senadora".

Sobre su retorno al ruedo político y haber aceptado una candidatura, explicó que se debe a que "me parece que está faltando en la política argentina sentido común a la hora de resolverle los problemas a la gente".Calificó como "un orgullo" que Schiaretti la convocara a encabezar la lista de diputados y pidió a la comunidad "que nos acompañen en este proyecto, que es una un proyecto simple. ¿Qué queremos? Un país normal, un país sin grieta".