En la reunión el Gobernador Schiaretti habló de su visión del país y de la necesidad de un armador antigrieta, para hacer que Argentina sea un "país normal".

Tras exponer sobre la generación de trabajo e inclusión laboral, el mandatario cordobés destacó que "no hay porqué entrar en la discusión ideologista, más que ideológica, que por un lado dice que el Estado debe fijar todo, hasta el precio de una golosina, y por otro, que indica que el Estado debe desaparecer, que es lo que expresan los dos polos de la grieta".

"De esa trampa tiene que salir la Argentina. Esta discusión no se da en otras partes del mundo como se da en este país. En Argentina, algunos dicen tenemos que dolarizar, como si fuera así de simple. Esa es una 'medida milagrera', yo me pregunto cuántos dólares hacen falta para que no caiga el poder adquisitivo de la gente, Creo que en la situación actual, serían entre 9 mil y 9.500 pesos el valor del dólar para dolarizar… No hay soluciones milagreras y simplistas. Este país tiene su complejidad y tiene que tener su moneda, no puede renunciar a su moneda, lo que tenemos que tener es la actitud que tienen los países a los que les ha ido bien, que han progresado y que han conseguido bajar la pobreza. Así como en nuestros países hermanos: Uruguay, Chile, Brasil y Bolivia. Todos tienen en común que tienen equilibrio y responsabilidad fiscal. No es un tema ideológico si no de sentido común",sostuvo Schiaretti.

Por último, aseveró: "Si somos capaces de construir esta alternativa, una coalición con otras fuerzas entre quienes queremos un país de producción y de trabajo, un país que exprese la necesidad de cuidar las instituciones, fuera de la maldita grieta, Argentina va a dejar atrás tanto tiempo de decadencia y comenzar a crecer y a ser un país normal".