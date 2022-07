Patricia Bullrich dio un discurso en el que apuntó contra el gobierno, habló de una "crisis de inseguridad" y educación: "Muchas escuelas están tomadas por un sistema en el que hay privilegios de gremios que creen que son dueños de las escuelas y los dueños de las escuelas son los chicos", señaló.

Durante el encuentro se acercó dialogó con el referente de San Pedro de Avanza Libertad, Martín Rivas, y hablaron de ir juntos. “En la provincia no podemos ir divididos”, dijo Bullrich.

También apuntó contra la nueva ministra de Economía: "Vino y dijo yo creo que en el equilibrio fiscal y voy a cerrar las vacantes de los puestos públicos, al otro dia, viene otro minsitro y le dice 11 mil personas en la planta ¿Despues no quieren que el dolar suba cuando generan incertidumbre?" y definió al Gobierno como "un agujero negro, cada cosa que dicen fracasa a los cinco mintuos".

“Trabajamos por una economía sana, deberemos tener equilibrio porque en el actual gobierno cada cosa que se hace fracasa a los cinco minutos" apuntó y llamó a hacer "mucho esfuerzo para que la credibilidad de los argentinos vuelva con fuerza, es fundamental para salir adelante”.

"No nos vamos dejar pasar por encima, no vamos a dejar que nos crucen los camiones en las empresas, no vamos a dejar que nos tomen la 9 de Julio todos los santos días, y ningún lugar del país. Vamos a ser un lugar donde el orden y la ley sea para todos los argentinos", afirmó.