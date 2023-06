"Decidimos trabajar junto a Patricia, Néstor y sus equipos, porque estamos convencidos que al populismo se lo combate con firmeza. Porque no podemos permitir que este gobierno siga destruyendo al país y a los bonaerenses", dijo Cristian Ritondo, que encabezará la nómina de Diputados Nacionales por la Provincia.

Vale destacar que el ex Ministro de María Eugenia Vidal aspiraba a aser candidato a Gobernador.

"Lamentablemente no me tocó esta vez", dijo al respecto en su carta, y añadió: "Pero soy parte de un equipo: el equipo del PRO y de Juntos por el Cambio, que desde hace años trabaja, con aciertos y errores, por construir un país libre, moderno, donde cada argentino pueda generar riqueza, trabajar y ser feliz y no depender de la dádiva de un político o un gobierno".

"A partir del 14 de agosto, terminadas las PASO, vamos a estar todos juntos, y trabajaremos codo a codo para vencer al kirchnerismo y, sobre todo, trabajar en las soluciones que, desde el día uno, tenemos que darle a los argentinos", sostuvo.