Buenos Aires | 1° Sección | 3 de Febrero | Campana | Escobar | General Las Heras | General Rodríguez | General San Martín | Hurlingham | Ituzaingó | José C. Paz | Luján | Malvinas Argentinas | Marcos Paz | Mercedes | Merlo | Moreno | Morón | Navarro | Pilar | San Fernando | San Isidro | San Miguel | Suipacha | Tigre | Vicente López | 2° Sección | Arrecifes | Baradero | Capitán Sarmiento | Carmen de Areco | Colón | Exaltación de la Cruz | Pergamino | Ramallo | Rojas | San Antonio de Areco | Salto | San Andrés de Giles | San Nicolás | San Pedro | Zárate | 3° Sección | Almirante Brown | Avellaneda | Berazategui | Berisso | Brandsen | Cañuelas | Ensenada | Esteban Echeverría | Ezeiza | Florencio Varela | La Matanza | Lanús | Lobos | Lomas de Zamora | Magdalena | Presidente Perón | Punta Indio | Quilmes | San Vicente | 4° Sección | 9 de Julio | Alberti | Bragado | Carlos Casares | Carlos Tejedor | Chacabuco | Chivilcoy | F. Ameghino | General Arenales | General Pinto | General Viamonte | General Villegas | Hipólito Yrigoyen | Junín | Leandro N. Alem | Lincoln | Pehuajó | Rivadavia | Trenque Lauquen | 5° Sección | Ayacucho | Balcarce | Castelli | Chascomús | Dolores | General Alvarado | General Belgrano | General Guido | General Lavalle | General Madariaga | General Paz | General Pueyrredón | La Costa | Las Flores | Lezama | Lobería | Maipú | Mar Chiquita | Monte | Necochea | Pila | Pinamar | Rauch | San Cayetano | Tandil | Tordillo | Villa Gesell | 6° Sección | Adolfo Alsina | Adolfo Gonzales Chaves | Bahía Blanca | Benito Juárez | Coronel Dorrego | Coronel Pringles | Coronel Rosales | Coronel Suárez | Daireaux | General La Madrid | Guaminí | Laprida | Monte Hermoso | Patagones | Pellegrini | Puán | Saavedra | Salliqueló | Tornquist | Tres Arroyos | Tres Lomas | Villarino | 7° Sección | 25 de Mayo | Azul | Bolívar | General Alvear | Olavarría | Roque Pérez | Saladillo | Tapalqué | 8° Sección | La Plata
16/07/2023 08:00 Hs.
Elecciones PASO 2023: Se anotaron veintiséis listas para gobernador y vice en Provincia de Buenos Aires

Así lo informó en su sitio web la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires. Pese a la multiplicidad de listas y tratándose de primarias, solo dos fuerzas tienen internas: el Frente de Izquierda y Juntos por el Cambio. Todas las fórmulas.

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LA LIBERTAD AVANZA

LINEA INTERNA: LIBERTAD POR SIEMPRE

  • GOBERNADOR: PIPARO, Carolina Rosana
  • VICEGOBERNADOR: ONETO, Norberto Francisco 

Piparo

 

FRENTE DE IZQUIERDA Y TRABAJADORES UNIDAD

LINEA INTERNA: UNIR Y FORTALECER LA IZQUIERDA 1A

  • GOBERNADOR: SOBRERO, Rubén D. "Pollo"

  • VICEGOBERNADOR: GONZALEZ, Seligra Nathalia 

LINEA INTERNA: UNIDAD DE LUCHADORES Y LA IZQUIERDA

  • GOBERNADOR: BODART, Hugo Alejandro
  • VICEGOBERNADOR: LETTIERI, Jimena 

Bodart

 

JUNTOS POR EL CAMBIO

LINEA INTERNA: LA FUERZA DEL CAMBIO

  • GOBERNADOR: GRINDETTI, Néstor
  • VICEGOBERNADOR: FERNANDEZ, Miguel 

Grindetti

LINEA INTERNA: FALTA MENOS PARA VIVIR SIN MIEDO

  • GOBERNADOR: SANTILLI, Diego
  • VICEGOBERNADOR: POSSE, Gustavo 

santilliboletajpg

 

UNION POR LA PATRIA

LINEA INTERNA: CELESTE Y BLANCA -2

  • GOBERNADOR: KICILLOF, Axel
  • VICEGOBERNADOR: VERONICA, Magario 

UXP

 

ENCUENTRO REPUBLICANO FEDERAL

LINEA INTERNA: ENCUENTRO CON LA GENTE

  • GOBERNADOR: VAZQUEZ, Eduardo Horacio
  • VICEGOBERNADOR: GALVAN, Gustavo Hipólito

 

CORRIENTE DE PENSAMIENTO BONAERENSE (CO.PE.BO)

LINEA INTERNA: CORRIENTE DE PENSAMIENTO AUTENTICA

  • GOBERNADOR: LUDUEÑA, Ernesto Claudio
  • VICEGOBERNADOR: GOMEZ, Paola Sabrina 

Ludue-a

 

POLITICA ABIERTA PARA LA INTEGRIDAD SOCIAL (PAIS)

  • GOBERNADOR: ALVA, Oscar Héctor
  • VICEGOBERNADOR: GUATTA, Marina Soledad 

Alva

 

PARTIDO VOCACION SOCIAL

LINEA INTERNA: VALORES Y SOLIDARIDAD

  • GOBERNADOR: VAZQUEZ, Pablo Eliseo
  • VICEGOBERNADOR: MACCI, Lisa 

 

PARTIDO TODOS POR BUENOS AIRES

LINEA INTERNA: TOBA

  • GOBERNADOR: DIAZ, Damián Eduardo
  • VICEGOBERNADOR: GIOBERCHIO, Deneva Nahir Mariana 

 

JUSTICIA Y DIGNIDAD PATRIOTICA

LINEA INTERNA: JUSTICIA Y DIGNIDAD

  • GOBERNADOR: GOBBI, Pablo Hugo
  • VICEGOBERNADOR: ARCHET, Julio César 

Gobbi

 

PARTIDO CELESTE PROVIDA

LINEA INTERNA: CELESTE

  • GOBERNADOR: ALANCAY, Ayelén Andrea Amaranta
  • VICEGOBERNADOR: MAGNASCO, Raúl Guillermo Federico 

Celeste

 

ESPERANZA DEL PUEBLO

LINEA INTERNA: ESPERANZA

  • GOBERNADOR: GENEIRO, Carlos Daniel
  • VICEGOBERNADOR: TRONCEDA, Roberto Máximo 

Geneiro

 

LIBER.AR

LINEA INTERNA: ANTI CORRUPCION

  • GOBERNADOR: MOLLARD, Leonardo Fabián
  • VICEGOBERNADOR: COSTIERI, Juan Carlos 

Mollard

 

MOVIMIENTO DE INTEGRACION FEDERAL

LINEA INTERNA: DEFENDAMOS LA PROVINCIA

  • GOBERNADOR: BAQUE, Guillermo Marcelo
  • VICEGOBERNADOR: CAMPBELL, Andrea Patricia 

Baque

 

MOVIMIENTO AVANZADA SOCIALISTA

LINEA INTERNA: IZQUIERDA ANTICAPITALISTA

  • GOBERNADOR: YAPURA, Soledad VictoriaYapura
  • VICEGOBERNADOR: AYALA, Jorge Luis 

 

PARTIDO FRENTE PATRIOTA FEDERAL

LINEA INTERNA: PRIMERO LA PATRIA

  • GOBERNADOR: GUARNIERI, Mario Vicente
  • VICEGOBERNADOR: TENCA, Anabella Marta 

BUENOS AIRES PRIMERO

LINEA INTERNA: LISTA UNICA

  • GOBERNADOR: BRAGA, Sergio del Milagro
  • VICEGOBERNADOR: GONZALEZ, Graciela Reny 

 

PARTIDO POLITICA OBRERA

LINEA INTERNA: UNIDAD OBRERA

  • GOBERNADOR: BUSCH, Pablo
  • VICEGOBERNADOR: GUTIERREZ, Eva Mercedes 

PO

 

PARTIDO PRINCIPIOS Y VALORES

LINEA INTERNA: TIERRA TECHO Y TRABAJO

  • GOBERNADOR: D ELIA, Luis Angel
  • VICEGOBERNADOR: MONTONI, Fabiana Beatriz 

PARTIDO UNIDAD SOCIAL

LINEA INTERNA: UNIDAD

  • GOBERNADOR: CANALDA, José Antonio
  • VICEGOBERNADOR: SALVATIERRA, Nancy del Carmen 

 

FRENTE FEDERAL DE ACCION SOLIDARIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

LINEA INTERNA: ACCION Y SOLIDARIDAD

  • GOBERNADOR: CONTRERAS, Jaime Walter
  • VICEGOBERNADOR: HEBOE, Esteban David

 

CONFIANZA PUBLICA

LINEA INTERNA: VALORES EN ACCION

  • GOBERNADOR: GUERRERO, Antonio Juan
  • VICEGOBERNADOR: CATALDI, Liliana Beatriz 

PROYECTO JOVEN

LINEA INTERNA: FRENTE JOVEN

  • GOBERNADOR: PEDERNERA, Rosendo Cruz
  • VICEGOBERNADOR: RIOS, Nélida Librada 

Pedernera

 

LIBRES DEL SUR

LINEA INTERNA: LISTA AZUL Y ROJO

  • GOBERNADOR: SARAVIA, Silvia
  • VICEGOBERNADOR: HERNÁNDEZ, Rodrigo 

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Diputado Nacional
8° Sección, La Plata
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3° Sección, Lanús
Miguel Ángel Fernández
Intendente
4° Sección, Trenque Lauquen
Diego César Santilli
Diputado Nacional
Buenos Aires
Ángel Gustavo Posse
Intendente
1° Sección, San Isidro
Axel Kicillof
Gobernador
Buenos Aires
Verónica María Magario
Vicegobernador
Buenos Aires

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