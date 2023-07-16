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Así lo informó en su sitio web la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires. Pese a la multiplicidad de listas y tratándose de primarias, solo dos fuerzas tienen internas: el Frente de Izquierda y Juntos por el Cambio. Todas las fórmulas.
LA LIBERTAD AVANZA
LINEA INTERNA: LIBERTAD POR SIEMPRE
FRENTE DE IZQUIERDA Y TRABAJADORES UNIDAD
LINEA INTERNA: UNIR Y FORTALECER LA IZQUIERDA 1A
LINEA INTERNA: UNIDAD DE LUCHADORES Y LA IZQUIERDA
JUNTOS POR EL CAMBIO
LINEA INTERNA: LA FUERZA DEL CAMBIO
LINEA INTERNA: FALTA MENOS PARA VIVIR SIN MIEDO
UNION POR LA PATRIA
LINEA INTERNA: CELESTE Y BLANCA -2
ENCUENTRO REPUBLICANO FEDERAL
LINEA INTERNA: ENCUENTRO CON LA GENTE
CORRIENTE DE PENSAMIENTO BONAERENSE (CO.PE.BO)
LINEA INTERNA: CORRIENTE DE PENSAMIENTO AUTENTICA
POLITICA ABIERTA PARA LA INTEGRIDAD SOCIAL (PAIS)
PARTIDO VOCACION SOCIAL
LINEA INTERNA: VALORES Y SOLIDARIDAD
PARTIDO TODOS POR BUENOS AIRES
LINEA INTERNA: TOBA
JUSTICIA Y DIGNIDAD PATRIOTICA
LINEA INTERNA: JUSTICIA Y DIGNIDAD
PARTIDO CELESTE PROVIDA
LINEA INTERNA: CELESTE
ESPERANZA DEL PUEBLO
LINEA INTERNA: ESPERANZA
LIBER.AR
LINEA INTERNA: ANTI CORRUPCION
MOVIMIENTO DE INTEGRACION FEDERAL
LINEA INTERNA: DEFENDAMOS LA PROVINCIA
MOVIMIENTO AVANZADA SOCIALISTA
LINEA INTERNA: IZQUIERDA ANTICAPITALISTA
PARTIDO FRENTE PATRIOTA FEDERAL
LINEA INTERNA: PRIMERO LA PATRIA
BUENOS AIRES PRIMERO
LINEA INTERNA: LISTA UNICA
PARTIDO POLITICA OBRERA
LINEA INTERNA: UNIDAD OBRERA
PARTIDO PRINCIPIOS Y VALORES
LINEA INTERNA: TIERRA TECHO Y TRABAJO
PARTIDO UNIDAD SOCIAL
LINEA INTERNA: UNIDAD
FRENTE FEDERAL DE ACCION SOLIDARIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
LINEA INTERNA: ACCION Y SOLIDARIDAD
CONFIANZA PUBLICA
LINEA INTERNA: VALORES EN ACCION
PROYECTO JOVEN
LINEA INTERNA: FRENTE JOVEN
LIBRES DEL SUR
LINEA INTERNA: LISTA AZUL Y ROJO