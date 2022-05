Un insólito hecho ocurrió durante las últimas horas en el distrito bonaerense de Berisso. En la tarde noche de ayer miércoles, unas diez familias del Barrio Santa Teresita intentaron, de forma pacífica, tomar un terreno de calle 40 y 169, perteneciente al Parque Industrial del Municipio.

En medio de un clima de extrema tensión, policías que llegaron en unos cinco patrulleros comandados por el Jefe de Estación, Comisario Fernando Díaz, evitaron que las personas se instalen en el lugar y demoraron el avance de las familias sobre estos terrenos municipales.

Fue en ese momento cuando los funcionarios Alonso, Secretario de Producción, Ruiz, Delegado de Zona 2, Risculese, Sub Director de Hábitat y Epeloa, Sub Secretario de Seguridad, se hicieron presentes en el lugar y más allá de algunas fricciones lograron dialogar con los vecinos.

Por su parte, las familias que participaron de la toma explicaron la situación desesperante que viven y advirtieron un curioso hecho. "Recién aquellos funcionarios (señalando a Alonso y Risculese) me ofrecieron mercadería, colchones y hasta una casilla. ¿Pero dónde la voy a instalar sino tengo un terreno?", preguntó una madre de familia que estaba en la toma.

En tanto, otro joven que manifestó trabajar como ayudante de albañil, precisó: "Nuestra situación es desesperante, estamos todos en un lugar chiquito, no quiero que me regalen nada, lo pago en cuotas, pero no puedo seguir así. Me anoté mil veces y me prometieron mil veces. Estamos desesperados".

Según publicó el medio local InfoBerisso, la situación fue superada y los vecinos se quedaron acampando cerca del terreno hasta este jueves, con la promesa de ser recibidos por funcionarios de Hábitat y Vivienda. "No queremos más falsas promesas", señaló un representante de esas 10 familias que exigieron una solución.