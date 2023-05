Mientras el Frente de Todos no definió la estrategia electoral de cara a las PASO, el ex gobernador de la Provincia, Daniel Scioli, no se resigna y quiere competir. En Berisso se conformó una mesa política en su apoyo con una precandidata a intendenta en el territorio que tiene al jefe comunal Fabián Caglaiardi como máximo aspirante.

Esa mesa política convocó a sindicatos, comerciantes, movimientos sociales e instituciones en torno al proyecto Scioli 2023.

Este sector apoya a la precandidata a intendenta Vanesa Queyffer, actual concejala del Frente de Todos en el distrito que gobierna Fabian Cagliardi quien ya adelantó que buscará la reelección.