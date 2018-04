María Eugenia Vidal aseguró que "hay un empecinamiento de los dirigentes gremiales en decirles a los docentes que nuestra oferta es del 15% aumento" y aclaró que ello "no es verdad".

Dijo que la oferta es de 15% de aumento pero sumando los montos propuestos por presentimo, capacitación anual y material didáctico el aumento promedio es de 18,3%. La titular del Ejecutivo bonaerense ya había sido desmentida por los gremios cuando dijo que el salario promedio docente es de $29.183.

Vidal agradeció a los docentes que fueron a trabajar y reveló que par el gobierno provincial el paro tuvo un acatamiento del 40% a diferencia de los gremios que consideraron que fue "contundente" en un 90%.

En declaraciones al programa "DDM", también se refirió al cierre de escuelas en el Delta, decisión con la que dio marcha atrás "por este año", según contó la mandataria bonaerense.

En ese sentido señaló que de 32 escuelas que hay en el Delta de San Fernando, ocho no llegan a los 20 alumnos. "El problema no es que tengan poquitos alumnos sino que no esten juntos", dijo.

"Para un chico estar en un tercer grado con dos compañeros no es bueno. Tienen que estar con un grupo de 30", explicó Vidal al tiempo que añadió que los docentes no pierden su cargo, al desdoblarse otros cursos, pero que "la comunidad educativa no estaba de acuerdo" y por ello tomaron "la decisión de dejar las cosas como estaban".

"Tenemos que encontrar con la comunidad la mejor respuesta posible. Lo que si no se puede hacer, es decir que hacemos un ajuste. Pueden pensar que ahorramos plata cerrando 8 escuelas", remarcó.