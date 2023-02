El Jefe de Estado Alberto Fernández estará este lunes nuevamente en Entre Ríos, luego de su visita del viernes a Concepción del Uruguay. En esta oportunidad, el mandatario nacional, junto al gobernador Gustavo Bordet, entregará viviendas durante la mañana en el complejo del barrio Procrear de Paraná.

Además, se realizará una entrega de bibliotecas.

Fernández viene de visitar Chaco y Tucumán, mientras busca no quedar marginado dentro de su propio espacio de cara a las elecciones venideras. Si bien todo hace parecer que no tendrá ninguna chance de buscar la reelección, a raíz de que no tiene votos propios ni sostén interno, intentará llegar con la mayor calma posible a diciembre y, de ser posible, afectar las decisiones del Frente de Todos en la elección de candidatos.