Luego del crimen de Enrique Azuaga, quien se encontraba en su comercio cuando un hombre ingresó para robarle y lo asesinó de un tiro en la cabeza, los vecinos del barrio Crisol se autoconvocaron para pedir justicia en la sala velatoria donde despedían al verdulero de 45 años y luego se movilizaron a la comisaría departamental de San Fernando.

"Fueron dos delincuentes, con casco y en moto. Entraron cuando mi hermano y mi cuñada estaban cerrando el negocio y sin piedad, con crueldad, al entrar ya le dispararon. Ese tiro no le pegó y se pusieron a forcejear, ahí le dio el segundo tiro a la cabeza y es el que lo llevó a la muerte", comentó Liz, hermana de Enrique, en diálogo con la prensa.

Los familiares,amigos y vecinos del almacenero Paraguayo,Enrique Azuaga,asesinado anoche en su comercio, protestan frente a la Jefatura Distrital San Fernando de la Policía Bonaerense exigiendo que "salga el comisario" y detenciones de los asesinos que son de la zona. pic.twitter.com/IcHTXYAvWu — Ignacio González Prieto (@igonzalezprieto) 29 de octubre de 2018

"Queremos pedir justicia porque él no merecía una muerte así. Mi hermano día a día trabajaba, no sabía lo que era el descanso, era el pilar de la familia. No tienen idea de la desgracia que hicieron. La mujer está destrozada, lo mataron enfrente. Dejó tres hijos que no sabemos cómo decirle lo que pasó", agregó al medio local San Fernando nuestro.

En tanto, los investigadores detuvieron anoche a un joven de 26 años, apodado "Melena", que reside en la localidad de Béccar y tiene antecedentes penales. Fuentes policiales informaron que este sospechoso tuvo una causa por "tentativa de robo" en 2011 y otra por "tentativa de robo simple" en 2012. Además, cuando salió en libertad en 2017 sumó otra causa por "robo".