El Presidente de la Nación encabeza el acto de inauguración en la localidad bonaerense de Garín junto al gobernador Axel Kicillof. Los productos de la compañía le significan al Estado argentino un ahorro de más de 40 millones de dólares en sustitución de importaciones. Acompañan el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García y el Intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk.

En la apertura del encuentro, el jefe comunal del Frente de Todos sostuvo. "Es un honor que el presidente venga a Escobar a inaugurar una fábrica y no a mandar la gendarmería para reprimir trabajadores. Y es un honor que el Gobernador venga a poner escuelas en funcionamiento y no a firmar decretos para cerrar colegios. Es un cambio muy importante que nos llna de espernzas", disparó.

Luego del discurso del empresario Hugo Sigman, CEO del Grupo Insud al que pertenece mAbxiencem, fue el turno de Axel Kicillof. En ese sentido, el Gobernador le agradeció al titular de la firma. En ese sentido, sostuvo que "es un orgullo y una alegría que Hugo haya elegido nuevamente a la provincia de Buenos Aires para realizar estas inversiones".

Kicillof destacó para este proyecto la importancia de la Universidad Pública "que en algún momento intentaron cerrar y arancelar": "Hoy es un día muy feliz para la Argentina y para la provincia de Buenos Aires. Venimos de una etapa donde se ha vivido un fuerte ataque contra la universidad pública y contra el sistema científico tecnológico, con bajos presupuestos y poca importancia".

"Lo mismo pasó con el sistema productivo argentino: Con las empresas, con las pymes que no tuvieron los elementos básicos para poder desarrollar sus inversiones. No tuvieron créditos, tuvieron tarifas en dólares, caída de la demanda interna y no tuvieron asistencia del Estado. Nosotros como fuerza política, en vez de cerrar empresas tenemos que abrirlas", agregó el Gobernador.

Es imposible producir con tarifas en dólares que crecen todos los días y es imposible producir con falta de crédito. Para que las empresas, la salud y la educación sigan creciendo, tiene que haber políticas de Estado. El Gobierno de la Provincia y el de la Nación está trabajando para terminar con esa etapa negra y abrir una nueva etapa luminosa donde vuelva el trabajo a la Argentina", cerró.

Por último, Alberto Fernández aseguró llamó a la reflexión y recordó: "Cuando estábamos en campaña le dijimos a la gente que era imposible vivir con un sistema financiero que solamente apostaba ala especulación, porque eso favorecía solamente a unos pocos. Y dijimos que la Argentina no podía pagar una deuda tan alta en tan poco tiempo. Por todo eso, nos acusaron de muchas cosas".

"Hoy nos despertamos todos con que el que nos dio la razón fue el FMI. Nosotros no decíamos mentiras, el FMI nos dijo que lo que decíamos era la verdad", expresó Alberto, quien confesó que junto a Cristina, "Lamentamos todo lo que tapan los medios". "Teníamos razón y con la razón vamos a seguir adelante", manifestó el mandatario ante una lluvia de aplausos de todos los presentes.

Fernández fustigó la gestión de Macri e indicó: "Hace mucho tiempo están promoviendo el descontrol especulativa y no prestaron atención en la realidad del que produce, sin tener en cuenta que el déficit fiscal se cubre agregándoles impuestos a los que producen. A nadie le gusta agregarle impuestos a un sector, sobre todo cuando venimos de un festival de pagar tasas siderales a los que especulaban".

"Yo estoy seguro que vamos a recuperarnos otra vez. Pero esta vez se van a recuperar los que producen, los que trabajan y los que quieren construir una Argentina que incluya a todos los argentinos".