Este viernes por primera vez que la expresidenta Cristina Kirchner se presenta en un encuentro masivo tras el atentado contra su vida que sufrió el 1 de septiembre pasado. Hubo un fuerte clamor para que compita como candidata a presidenta el próximo año.

El acto para su vuelta ante el público es en un plenario de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en el microestadio municipal de Pilar.

Allí criticó el accionar judicial en cuanto a la investigación por el atentado del 1 de septiembre. "No van a investigar nada, porque al Partido Judicial le sirvo de acusada pero no de víctima", dijo.

Además señaló que "es necesaria una suma fija que le vuelva a dar dignidad a los trabajadores" y que ello "no es en detrimento de las paritarias".

"No me arrepiento de nada", dijo sobre la decisión de compartir fórmula con el presidente Alberto Fernández en 2019 y que en el peronismo "no votamos en contra de nadie, votamos a favor de políticas".

En ese marco estuvieron presentes intendentes, el gobernador Axel Kicillof y ministros. En el escenario hablaron antes de la vicepresidenta, el jefe comunal de Pilar, Federico Achával, y el secretario general de la UOM, Abel Furlán.