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La Cámara de Diputados de la Nación, presidida por Cecilia Moreau, sesiona con el fin de considerar: LEY 26485, DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LAS MUJERES. MODIFICACIÓN SOBRE VIOLENCIA DIGITAL; SISTEMA INTEGRAL DE COBERTURA Y PROMOCIÓN DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS; RÉGIMEN DE PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y/O ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ORGÁNICOS. CREACIÓN; PLAN DE REFINANCIACIÓN DE DEUDAS A CARGO DE PROVINCIAS, MUNICIPIOS, COMUNAS Y ENTES PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS, RESPECTO AL ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS DE SANEAMIENTO -ENOHSA-. ESTABLECIMIENTO; y LEY 11.317 Y DECRETO 2.699 DEL 28 DE MAYO DE 1925. DEROGACIÓN.
A su vez se tratará: LEY DE REGULACIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL DEL ACOMPAÑAMIENTO TERAPÉUTICO. ESTABLECIMIENTO; CARGOS DE CÓNSULES Y VICECÓNSULES HONORARIOS A CIUDADANOS/AS ARGENTINOS/AS PROPUESTOS POR GOBIERNOS EXTRANJEROS. AUTORIZACIÓN PARA SU DESEMPEÑO; ACUERDO SOBRE TRANSPORTE AÉREO ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y LA REPÚBLICA PORTUGUESA, SUSCRIPTO EN LA CIUDAD DE LISBOA – REPÚBLICA PORTUGUESA – EL 25 DE JUNIO DE 2007; y PARQUE DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL. DECLARACIÓN COMO MONUMENTO HISTÓRICO NACIONAL.