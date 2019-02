Jaitt fue hallada muerta en la madrugada de este sábado en una propiedad de Villa La Ñata. Las versiones comenzaron a circular fuerte en redes sociales, y las comisarías se mostraban reticentes a dar respuestas sobre lo sucedido. Finalmente, fuentes policiales confirmaron el hecho a Lanoticia1.com, y agregaron que se trataría de un homicidio (aunque esta versión no ha sido confirmada por los investigadores).

La modelo venía estando en el centro de la escena mediática y política por sus fuertes denuncias. Además, semanas atrás denunció que fue violada por dos empleados municipales de Merlo.

A su vez, meses atrás publicó un sugestivo tuit, donde afirmaba: "Aviso, no me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca y ahogar en una bañera, no me voy a pegar ningún tiro, así que si eso no pasa, no no fui".

Según las primeras versiones, el cuerpo sin vida de Jaitt fue encontrado poco antes de las 2.00 de este sábado.

Había ido a una fiesta a Benavídez. Su deceso ya está dando que hablar. Cuando se realicen las pericias y exámenes correspondientes surgirán nuevos detalles del caso.