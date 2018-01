En la costa del río del bajo de Martínez se realizó un encuentro de yoga, en el que participaron más de un centenar de alumnos que concurrieron durante 2017 a las clases de esta disciplina milenaria en los Campos municipales de Deportes.

La propuesta, ideal para relajarse, disminuir el estrés y mejorar el estiramiento de los músculos, también invitó a todos los vecinos que pasaban por la zona a sumarse.

"Estamos muy contentos con la aceptación que tiene este programa en los sanisidrenses, que se complementa con el yoga para niños y yoga acuático", contó José Goyanes, director general de Deportes.

Karina Pautasso, profesora de yoga, explicó que practicar esta disciplina además ayuda a perder peso, controlar la ira, estabilizar el ritmo respiratorio, y trabajar lo físico y emocional en conjunto.

"La pasé divino. Es un placer disfrutar de la naturaleza que tiene nuestra costa", aseguró Susana Miquitiasqui, de San Isidro.

"Me encanta el yoga porque me ayuda a la mente, al cuerpo y a relajarme. Me parece genial que el Municipio fomente esto", concluyó Natalia Muscari, de Martínez.