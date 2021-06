El intendente de Ensenada, Mario Secco, anunció este miércoles la eximición de tasas municipales a comercios y actividades económicas afectadas por las restricciones, con un fuerte ruido de fondo. Es por las duras críticas que recibió desde Juntos por el Cambio, desde donde habían presentado un proyecto de ordenanza para otorgar el beneficio, cuestionando el "destrato" a la oposición desde el inicio de la pandemia. Según la concejal de Cambiemos, Fernanda Iveli, su bloque venía solicitando desde el año pasado en el Concejo local un alivio fiscal para los comerciantes, pero desde el Frente de Todos la calificaron de "ridícula" y la acusaban de querer "desfinanciar el Municipio" y querer "marcarle la agenda al Intendente".

"El viernes 28 de mayo pasado volvimos a reiterar nuestra propuesta para eximir de tasas a los comercios pero durante la sesión del Concejo Deliberante de este lunes desde el oficialismo nos dijeron nuevamente que no la iban acompañar. Finalmente, este miércoles nos enteramos que el Intendente firmó un decreto con una serie de medidas, muy parecidas a las de nuestra iniciativa. Lo más curioso de todo esto es que el decreto tiene fecha del 27 de mayo, un día antes a que nosotros presentemos la iniciativa. Claramente toda esta medida la tomaron a partir de nuestro proyecto. Y yo realmente no creo que ese decreto se haya firmado el 27 porque acá no hay expedientes digitales y pueden ponerle la fecha que quieran", explicó Iveli.

En ese sentido, la edil del PRO se preguntó: "Si este decreto supuestamente ya había sido firmado el 27 de mayo, justo un día antes de que nosotros reiteremos nuestra iniciativa del año pasado, ¿por qué esperaron todos estos días para anunciar la medida?". "Todo suena más raro aún cuando el presidente del Concejo Deliberante de Ensenada, Luis Blasetti, también es titular de la Cámara de Comercio local y está en permanente contacto con los comerciantes", cuestionó Iveli en declaraciones a LaNoticia1.com. En consecuencia, la concejal consideró que esta medida que beneficia a los vecinos se terminó convirtiendo en una disputa en el Concejo Deliberante. "Y todo fue por el mero hecho de que la propuesta fue nuestra", lamentó.

Arrancamos una nueva sesión en el HCD de #Ensenada Espero que los Concejales de @MarioSeccoOK acompañen nuestro proyecto para eximir de tasas municipales a comerciantes afectados por la pandemia. No acompañar este proyecto,es darle la espalda a los comercios Ensenadenses! pic.twitter.com/0Pohk6ge8h — Fernanda Iveli (@FernandaIveli) May 31, 2021

No obstante, Iveli advirtió que en lo único que difiere la propuesta de Secco es en el período que dura la eximisión de impuestos. "Este decreto es muy blando porque a los comerciantes se los exime del pago de tasas solamente por dos meses, algo que claramente es muy insuficiente. A eso sumale que el trámite es presencial y no automático, ya que el titular de cada comercio deberá ir en persona a solicitar el beneficio a las oficinas de la Secretaría de Hacienda del Municipio. Yo no creo que a los comerciantes les haga gracia que, encima que tienen pocas horas para atender su negocio, resignen un día de ventas para ir hacer un trámite engorroso y que apenas los va a eximir del pago de tasas solamente por dos meses", analizó.

Por último, Ivenli recordó que este proyecto ya consiguió consensos en muchos distritos, inclusive propuestos por el Frente de Todos: "La Plata, Almirante Brown, Bahía Blanca o Tres de Febrero son ejemplos de ello". Finalmente, la concejal atribuyó este conflicto a una cuestión de "ego". "El año pasado nosotros ya habíamos presentado esta iniciativa y nos acusaron de querer desfinanciar al municipio. Ahora la volvimos a reflotar y nos trataron de ridículos y de querer marcarle la agenda al Intendente. Es muy triste pensar que los concejales del oficialismo solo se ocupan de darle un alivio a los comerciantes solo si lo dispone el Intendente. Si fuera por ellos directamente cerrarían el Concejo Deliberante porque no se les cae una idea".