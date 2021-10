El regreso del público a las canchas de fútbol dejó varias postales. Una de ellas tiene que ver con la polémica afirmación que realizó el técnico de Olimpo de Bahía Blanca, Carlos Mayor, luego que su equipo se enfrentara a Deportivo Madryn en el torneo Federal A. Acusó al vicegobernador de Chubut, Ricardo Sastre, de haberlo agredido.

"Que te insulte la platea y los hinchas, estoy acostumbrado. Pero que venga el vicegobernador, es la primera vez que me pasa", sostuvo Mayor en declaraciones publicadas por el medio ADN Sur. El equipo patagónico se impuso por 2 a 1. Sin embargo, se registraron incidentes tras el partido, que se vivió casi como una final en el estadio.

“Que te insulten de la platea o los hinchas, estoy acostumbrado pero que venga el vicegobernador… Es la primera vez que me pasa una cosas así, no lo puedo creer”. Carlos Mayor se refirió a los incidentes post Deportivo Madryn - #Olimpo. pic.twitter.com/UxrJYjGyfc — OlimpoDe1ra (@OlimpoDe1ra) October 3, 2021

Cabe remarcar que el conjunto de Chubut es el puntero del torneo y recibió a Olimpo, que es su escolta. Tras el triunfo, Deportivo Madryn quedó a un paso de la final por el ascenso. Sin embargo, tras el encuentro se desató la polémica. El entrenador Carlos Mayor aseguró que fue agredido por un colaborador del "Aurinegro" de Puerto Madryn.

Por el hecho, apuntó contra el vicegobernador Sastre. "Cuando le fui a preguntar que me estaba diciendo, me agarró uno de atrás y me tiró. Estas cosas es la primera vez que me pasa en mi vida. No lo puedo creer. Estoy sorprendido que pase esto con alguien de la Gobernación. No lo puedo creer", sostuvo a la cuenta Olimpo de de Primera.

Ricardo Sastre secunda a Mariano Arcioni en el gobierno de Chubut. La provincia atraviesa desde hace tiempo situaciones de inestabilidad, a partir de conflictos sindicales con gremios estatales. El conflicto llegó a tal punto que la Casa Rosada no apoya a los candidatos locales y allí, el Frente de Todos no cerró un acuerdo con la lista del mandatario.