La presidenta del Honorable Concejo Deliberante de Pinamar, Gabriela Ferriti, quedó en el centro de las críticas luego de que denunciaran que la edil de Propin se apropió de un espacio público para levantar cocheras privadas en el hotel que posee en la localidad balnearia de Valeria del Mar.

El hecho fue denunciado durante la última sesión especial del Concejo Deliberante por el concejal de Cambiemos, Lucas Ventoso, quien denunció que la titular del cuerpo legislativo levantó un estacionamiento privado sobre el espacio público para beneficiar su apart hotel situado en el partido de Pinamar.

"La buena fe es la creencia de la verdad que estamos diciendo", comenzó diciendo ventoso en su alocuación, que poco a poco fue acorralando a Ferriti, quien terminó confirmando que el hotel "Valeria Cielo" es de su propiedad. "Por las irregularidades advertidas se elaboraron dos actas de oficio", informó.

La denuncia del edil de Cambiemos no se detuvo y agregó: "Algunos concejales tratan de remontarnos a un Pinamar que por suerte ya no está y esperamos que no vuelva. Hay algunos que tratan de remontarnos a otro momento político, que añoran que esté ese Pinamar para justificarse ellos en su propio accionar".

En ese sentido, Ventoso se preguntó: "¿Que pasaría si algunos de los otros concejales ocupan el espacio público de manera ilegal?" A lo que se respondió: "Pensaríamos que está en connivencia con el Estado". A partir de ahí, llegó el momento más tenso de la sesión, cuando el edil apuntó contra Ferreti.

"En Valeria Cielo, el estacionamiento privado no respeta la línea de edificación lo que hace suponer que la señora presidenta, Gabriela Ferriti, está en connivencia con el secretario de Gobierno", disparó Ventoso, en medio de una sesión caldeada, llena de gritos e interrupciones por todos lados.

Tras la exposición de Ventoso, el medio Pinamar24 se acercó hasta el lugar denunciado y constató que las cocheras privadas se instalaron sobre el espacio público que rodea al hotal, donde también colocaron carteles de "prohibido estacionar". Además, el garage aparece como uno de los servicios del hotel en su página web.