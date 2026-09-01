Una fuerte polémica se desató en Coronel Pringles por la difusión en redes sociales de supuestas listas de personas contagiadas de sífilis, que serían compartidas como una broma o “gracia”. Desde el Municipio cuestionaron la práctica y advirtieron que, si se confirma la existencia de este tipo de publicaciones, podrían avanzar por la vía legal.

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El secretario de Salud municipal, Luis González Estevarena, calificó la situación como un problema para la salud pública y apuntó contra la exposición de personas que podrían ser identificadas como portadoras de la infección.

“Dar una lista así es un daño a la salud pública, si tenemos acceso a eso vamos a ir con todo lo legal”, sostuvo el funcionario en declaraciones a El Orden, medio local de Coronel Pringles.

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La advertencia se conoce en un contexto de fuerte aumento de los casos de sífilis. De acuerdo con los datos del Boletín Epidemiológico Nacional citados por El Orden, durante 2026 se registraron 31.338 casos, frente a un promedio histórico previo de 17.336. Esto representa un incremento del 80,8%.

El escenario también genera preocupación por los casos detectados durante el embarazo. En lo que va del año se registraron 7.044 casos, un 27,4% por encima de la media histórica de 5.529.

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González Estevarena señaló que el aumento se observa especialmente entre los jóvenes de 15 a 30 años y también alertó por la detección de casos en embarazadas y la posibilidad de transmisión al recién nacido.

“Estamos viendo y es muy preocupante el aumento de casos de sífilis en todos los espectros, pero fundamentalmente en jóvenes entre 15 a 30 años. Hemos tenido un aumento sustancial y hemos detectado la sífilis en la embarazada y la transmisión al niño”, explicó.

Desde el área de Salud remarcaron que existen tests rápidos y atención gratuita para detectar la infección y destacaron la importancia del diagnóstico y tratamiento temprano.

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“Si tenés un caso de sífilis y esa persona no lo sabe o no se cuida, se multiplica exponencialmente”, señaló el funcionario, quien también vinculó el incremento con el menor uso del preservativo y la falta de información.

Por último, recordó que uno de los primeros síntomas puede ser el chancro, una lesión o úlcera indolora en el lugar donde ingresó la bacteria. Ante síntomas o dudas, recomendó concurrir al sistema de salud para realizarse los estudios correspondientes.

“Lo importante es que estamos alerta, advertidos, y tenemos que cortar el ciclo”, concluyó.