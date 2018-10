Luego de que la gobernadora María Eugenia Vidal sufrió un nuevo escrache por parte de un grupo de manifestantes en el partido de Chascomús, el ministro de Seguridad de la Provincia, Cristian Ritondo, salió a defender a la mandataria provincial y aseguró que los agresores eran "todos militantes del krichnerismo".

"Es un ataque cobarde a una Gobernadora que es abierta al diálogo. Lo rechazamos y vamos a seguir recorriendo la Provincia. Es algo repudiable", comentó Ritondo, quien consideró que los que protagonizaron el escrache y son "militantes de Suteba, de Roberto Baradel, y de Unidad Ciudadana, de Cristina Kirchner".

Por otra parte, Ritondo confirmó que no van a aumentar la custodia de la mandataria provincial. "No quiere perder el contacto con la gente. Es natural que quiera ir sola con sus hijos al cine o a un shopping. Ella no quiere negarse esa parte de su vida. Igualmente, hay que tener cuidado porque es la gobernadora", señaló.