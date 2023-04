José Luis Espet explicó este domingo su intención de realizar un gran frente opositor contra el Frente de Todos, en el que incluyó a las distintas variantes de Juntos por el Cambio y a su espacio.

Sin embargo, Javier Milei quedaría afuera de este armado.

Al respecto, Espert mostró sus diferencias quien fuera su aliado años atrás. En este sentido, rechazó la dolarización y el cierre del Banco Central.

No obstante, defendió a Milei de las críticas del Presidente Alberto Fernández, quien días atrás lo comparó con Hitler. En este marco, Espert desvinculó a Milei del ideario nazi. "Me parece injusta esa comparación. De nazi Milei no tiene nada", aseveró.

Sin embargo, vinculó al precandidato a Jefe de Estado por La Libertad Avanza con los populismos de derecha. "Escupe contra la casta, pero construye con toda la casta residual", sentenció.