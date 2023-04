El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, no hizo declaraciones públicas sobre el crimen de Daniel Barrientos, el colectivero de la línea 620 asesinado en Virrey del Pino. El alcalde del Frente de Todos fue uno de los blancos directos de la bronca de los choferes que cortaron este lunes la avenida General Paz para protestar por el crimen. Y aunque la ira acumulada por los compañeros de la víctima fatal recayó con violencia sobre el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, los reclamos a la intendencia estuvieron presentes y se sumaron a las críticas de dirigentes opositores.

El concejal de La Matanza (Partido Obrero en el Frente de Izquierda), Juan Romero, estuvo presente en la manifestación de los colectiveros donde fue agredido el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni. "La realidad es que la situación de zonas liberadas, de falta de seguridad hacia los choferes y hacia la población en general en el distrito es insostenible y esta situación derivó en este enorme corte", dijo Romero en declaraciones a LaNoticia1.com. En diálogo ante nuestros micrófonos, el edil recordó que hace una semana hubo otro chofer baleado en Virrey del Pino.

Alejandro Finocchiaro, uno de los precandidatos de Juntos por el Cambio para la intendencia de La Matanza, lanzó fuertes críticas contra el Frente de Todos. En declaraciones que hizo llegar a LaNoticia1.com, el exministro de Educación de la Nación sostuvo: "Subvirtieron todo orden. En vez de luchar contra la delincuencia, la avalaron. A algunos presos los liberaron, a otros les dieron celulares. A esta violencia desatada nos trajeron sus decisiones". Y en su cuenta de Twitter, agregó: "Con decisión política y la Constitución en la mano vamos a recuperar el orden necesario para vivir".

Para Eduardo "Lalo" Creus, concejal de La Matanza y precandidato a jefe comunal de Juntos por el Cambio, "La Matanza es una zona liberada por decisión política municipal". "El intendente Espinoza recibe fondos multimillonarios de la Nación, de la Provincia y, además, cobra una tasa municipal de seguridad. El 60% de esos fondos está en plazos fijos y bonos dólar. Mientras tanto, la inseguridad crece en los barrios y los vecinos viven con miedo", reprochó el edil. "La gente tiene miedo, es un desastre lo que está pasando en La Matanza", añadió en declaraciones al diario La Nación.

Por su parte, el diputado nacional Héctor “Toty” Flores (Coalición Cívica), otro de los precandidatos a Intendente de Juntos por el Cambio, también cargó contra el oficialismo y dijo: "En varios barrios, como algunos de González Catán y Virrey del Pino, los colectivos no entran y, por miedo, van solo por la ruta. En el barrio San Javier, los vecinos tienen el sistema de juntarse y caminar las 10 o 15 cuadras hasta la parada del colectivo". En ese sentido, apuntó contra Espinoza: "La seguridad no es responsabilidad del municipio, pero no hay gestión para resolver el problema".