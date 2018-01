Quintana está al frente del gremio bonaerense desde 1985, pero su participación en UPCN comenzó en 1972 como delegado de base. Ahora comanda una de las reparticiones gremiales más poderosas de la administración pública bonaerense con 63.000 afiliados y un presupuesto mensual de 50 millones de pesos.

"Hace 32 años vivo en la misma casa, no tengo autos de alta gama, no tengo casas en country", afirmó en una entrevista con La Nación, donde también aseguró: "Si quieren saber de dónde saqué la plata: yo en 1996 me saqué el Loto y gané cerca de tres millones de dólares".

En tanto, la Justicia avanza en una serie de causas en la que se investigan la trama de corrupción y estafa en el IOMA, donde seis funcionarios fueron desplazados en octubre pasado acusados de cometer estafas por unos mil millones de pesos, e investigan a otros tantos funcionarios del directorio donde UPCN tiene representantes.

En ese orden, Quintana no tiene temor que tras las detenciones de los sindicalistas Juan Pablo "Pata" Medina y Marcelo Balcedo, todas las miradas estén puestas sobre él. "Que vengan todos" [a investigarme], sostuvo al tiempo que aclaró que no tuvo relación de amistad con ambos gremialistas. "El tema es que en todo orden de la vida hay gente que hace lo que corresponde y otra que no. Esto no puede englobar a todo el movimiento obrero. No somos todos iguales", remarcó.

"A mi no me mencionan"

En cuanto a la denuncia en concreto dijo que todo el directorio fue denunciado y subrayó: "Que tengamos un compañero sentado en el directorio no significa que esté involucrado".

"En el directorio llegan todos los tramites prácticamente aprobados, solamente se da el viso final. No estamos en la administración cotidiana. Sobre los cuidadores domiciliarios, el sistema tiene muchísimos años. El problema es que IOMA nunca había contratado ninguna empresa y después crecieron las empresas de internaciones domiciliarias. Las denuncias desde 2009 hasta ahora no avanzaron. Se supone que el número de empresas se fue limitando en razón de la desconfianza en la sobrefacturación, pero no hay pruebas de esto porque los afiliados firmaban".

Y agregó: "En la causa a mí no me mencionan. O es una mención indirecta. Todo el mundo hace una fantasía sobre la responsabilidad porque estás en el directorio. Uno tiene limitaciones sobre un número que no podemos modificar". También indicó que cuando procesaron a sus representantes de IOMA los echó. "No me senté a hablar con ellos. Que hable la Justicia", aseveró.