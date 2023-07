Choferes de colectivos de un sector disidente de la Unión Tranviario Automotor convocó a una retención de tareas desde las 16 horas en varias líneas del área metropolitana. Afecta sobre todo a las líneas DOTA.

En un comunicado la agrupación Juan Manuel Palacios, cuyo dirigentes son Miguel Bustinduy y Osvaldo Agrafogo, manifestó que "esta vez somos los trabajadores de la U.T.A. los que disponemos una retención de tareas por falta de pago desde las 16 hs. del dia jueves 6 de julio y en todo el país". "Nos pueden engañar a algunos todo el tiempo y a todos algun tiempo, pero no nos pueden engañar a todos todo el tiempo. (Roberto) Fernandez, cumpli tu promesa: andate del gremio (y llevatelo a (Jorge) Kiener)", agregó.

"Hace ocho años que los trabajadores del transporte venimos soportando que la conducción de la U.T.A. en cabeza de Roberto Fernandez y Jorge Kiener negocie nuestros salarios a la baja. Han logrado flexibilizarnos de hecho e impusieron una grave migración de trabajadores a otras actividades mejor remuneradas", se indicó.

Y añadió: "Nos cansamos de repetir que un sindicato nacional debe negociar para todo el país y no sólo para la región metropolitana de Buenos Aires donde ya Fernandez no sólo no consigue firmar un acuerdo - luego de prometer que si no conseguia un acuerdo salarial se iria del gremio sino que ni siquiera consigue hacer que se cumplan los aumentos otorgados desde el Estado", señalaron.

En ese marco la UTA Oficial tiene un paro convocado para las 0 horas, a la espera de llegar a un acuerdo con empresas y el gobierno nacional.

"Hoy nos deben la recomposición salarial desde el mes de enero que debió llevar nuestros conformados a no menos de $400.000, y nos deben las diferencias desde ese mes hasta junio y su incidencia en el aguinaldo. En lo que va del año ya perdimos más de dos salarios enteros. Y mientras tanto, a pesar de que conseguimos desde la lista AZUL que el Ministerio de Trabajo no homologue más los acuerdos del 223 bis, la inmensa mayoría de los trabajadores del interior del pais siguen cobrando el 88% de su sueldo registrado como no remunerativo por lo que el salario en negro de nuestros compañeros es practicamente representa mas del 90% del total. No nos comemos más los amagues de paro de Fernandez. Que se corra, nosotros nos encargamos", concluyó.