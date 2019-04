La joven de 17 años que denunció que fue violada por 10 hombres en Florencio Varela brindó un estremecedor relato de lo sucedido la noche del abuso sexual. El hecho ocurrió luego de que la víctima y su amiga fueran invitadas a escuchar música a la casa de uno de esos hombres. Una vez adentro, le dijeron que entre a una habitación. Ella aceptó porque creyó que allí estaba su amiga.

"Cuando entré había un chico y me empieza a sacar la ropa. Yo corro y le digo que no pero cuando quiero correr empiezan a entrar todos, me ponen en la cama y me agarran entre todos. Me pusieron en la cama y mi cuerpo se empezó a poner duro porque creo que le pusieron pastillas al alcohol. Yo estaba consciente pero dura, no me podía mover", relató a través de Instagram.

La chica, cuya identidad se reserva por ser menor de edad, dijo que no tuvo noción del tiempo que pasó durante el ataque. "Fue un rato largo. Yo me largué a llorar. Se decían entre ellos 'es tu turno', después venía más gente y decían 'ponela de esta forma'. No les importaba que yo lloraba, no les importaba nada. Yo quería reaccionar pero no podía", puntualizó.

La joven, que es madre de una bebé por una violación intrafamiliar, contó que estipula que se desmayó. Cuando volvió a la normalidad, la chica relató que en la casa "ya no había más chicos", por lo que escapó a los gritos. Un ex novio que la encontró la contuvo y convenció para que haga la denuncia. La causa quedó en manos de la UFI N°8 de Florencio Varela, a cargo de Dario Santiago Previsionato.