El precandidato a legislador porteño por el PRO, Franco Rinaldi, quedó envuelto en una polémica por expresiones racistas y discriminatorias en un video que data del 2021. El legislador y Ex subsecretario de Asuntos Presidenciales de Mauricio Macri, Dario Nieto, lo defendió.

“Tanto miedo le tienen a las urnas? Primero quisieron impugnar la candidatura de Jorge Macri. Les salió mal. Ahora quieren proscribir a Franco Rinaldi. Que la gente vaya y elija, así funciona la democracia. No vale querer llevarse la pelota porque van perdiendo, basta de barro”, dijo Nieto.

En tanto, el jefe comunal de Pinamar Martin Yeza, expresó:

“Primero: no le creo nada a los políticos que se hacen los indignados por los videos de no se cuando de Franco Rinaldi. Segundo: pidió disculpas. A ganar con las propias virtudes y si no se puede hay que esforzarse mejor”.

Los dichos de RInaldi fueron los siguientes:

El precandidato apuntado, Franco Rinaldi, ensayó unas disculpas a medias:

“Quiero subrayar lo que dije hoy más temprano en el show de Leuco. Un café con Franco fue y será un vivo en donde reina la libertad y el histrionismo. Un show artístico en el cual la diversión y el pensamiento libre es un objetivo irrenunciable. En todos los casos en los que esa aventura haya generado alguna ofensa vayan mis sinceras disculpas. También reitero mi vocación por promover los valores que me trajeron hasta acá, sobre todo la libertad, además de promover la baja de impuestos, menos regulaciones y que vuelva a regir el imperio de la ley en la vía pública. Me preocupa que la cultura de la cancelación siga ganando terreno, la rechazo siempre y en todo lugar”.