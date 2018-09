La Justicia dictó la excarcelación del ex jugador de Boca, Nahuel Zárate, detenido por un hecho de tránsito en el que murieron dos personas, el 9 de septiembre. La Cámara Criminal y Correccional revocó la resolución del Juez de Instrucción, al considerar que no hay riesgo de fuga ni entorpecimiento procesal.

El futbolista estaba detenido en la cárcel de Ezeiza acusado de provocar un accidente fatal en la General Paz, a la altura de Villa Fiorito. Si bien seguirá procesado hasta el juicio oral que comenzaría recién en un año, el futbolista gozará de libertad y hasta podría conseguir club para continuar su carrera.

La decisión de la justicia generó indignación en la Asociación Civil Madres del Dolor, la ONG que desde hace años lucha para el endurecimiento de las penas por delitos viales, tanto en la provincia de Buenos Aires como en el resto del país. "Me duele mucha esta noticia", señaló Viviam Perrone, en declaraciones a LaNoticia1.

"Los jueces no entienden que quien mata con un vehículo infringiendo una ley es un asesino. ¿Liberarían a quien mata con un arma? No. Entonces, ¿por qué no dan sentencias efectivas de cárcel en hechos viales? Esperemos que pronto se llegue a juicio por haberle quitado la vida a dos personas", agregó.

Zárate, de 25 años, conducía a toda velocidad por la General Paz cuando embistió a un taxi. Los dos ocupantes de este auto, Néstor Francisco Mormandi y Norberto Rodolfo Brienza, murieron en el acto, mientras que el jugador fue internado en el hospital Santojanni donde apenas estuvo unas horas por heridas leves.

Según fuentes policiales, horas después del choque, Zárate había rechazado dos veces que le hicieran el control de alcoholemia y drogas. Las condiciones impuestas por la Cámara para otorgarle la excarcelación fueron una caución económica y la obligación de presentarse en el juzgado una vez por mes.