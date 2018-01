La edil justicialista se refirió a la situación procesal del exintendente detenido y aseguró que "la Justicia debe ser la que investigue" aunque, distanciada del sector que representa Fernández, advirtió que el caso "le hace un gran daño al peronismo local".

El exjefe comunal peronista entre 2003 y 2015 fue detenido en el marco de una causa que por supuesta defraudación a la administración pública; malversación de caudales públicos; administración fraudulenta de fondos públicos nacionales, provinciales y municipales; asociación ilícita; enriquecimiento ilícito; entre otros delitos; que investiga el fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 2 de Junín, Javier Ochoaizpuro.

"Es una noticia muy triste, hoy el país entero y los medios de comunicación están hablando de nuestra ciudad, y no por la inminente llegada del Carnaval, como tendría que ser a esta altura del año", expresó Roldán al portal Infonoroeste.

La edil, que compitió en internas en diciembre pasado con su lista pero perdió frente a la impulsada por Fernández, remarcó que "se cierra un círculo. Muchos de sus colaboradores o los concejales de Unidad Ciudadana que actualmente le responden me critican por ser supuestamente funcional a Cambiemos y hoy el pueblo de Lincoln puede ver la realidad de por qué decidí separarme en su momento".

"No me compete a mí hablar de los detalles de la causa. Para eso existe un Poder Judicial, que sigue el caso. Más allá de eso, no deja de ser una pésima noticia para quienes desde el peronismo de Lincoln estamos tratando de construir honestamente y con militancia de base una alternativa al gobierno de Cambiemos y a sus medidas antipopulares", subrayó.