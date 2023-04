"La mentira, la cobardía de no asumir la responsabilidad de los hechos, la búsqueda de culpables y la bestialidad de las palabras del gobernador, nos muestran que nunca la verdad será parte del relato kirchnerista", disparó Patricia Bullrich tras las declaraciones de Kicillof.

"Ministro Berni: Tenga la hombría de bien de un soldado de renunciar, y usted, gobernador, asuma su responsabilidad", añadió.

"A mí no me corren, no lo hicieron en el pasado, no lo harán ahora, y menos aún en el futuro. A su cobardía la enfrentaré con mi coraje", finalió la Presidenta del PRO.

Antes, Kicillof había señalado: "Las circunstancias en las que se produce el asesinato a sangre fría del chofer no es dudoso, es prácticamente inédito. Viene el colectivo, lo cruza un auto de apoyo y suben dos personas con armas de calibre muy alto para lo que habitualmente es un robo a un colectivo. Parecía el robo de un blindado y ¿qué se llevaron? un bolso y una mochila. Después asesinaron a quemarropa al chofer".

En este marco, vinculó a Bullrich con el episodio: "Es muy raro y ahí empiezan todas las cuestiones, porque lo tengo que decir: un par de días antes había estado Patricia Bullrich hablando de la seguridad de los colectivos".